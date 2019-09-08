Галифакс, Канада, , 01:29 — REGNUM Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.

Уточняется, что электроснабжение нарушилось из-за сильного ветра, порывы которого достигают 33 м/с, в Новой Шотландии идут обильные дожди, но «Дориан» ещё не достиг региона.

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Напомним, «Дориан», который снова усилился до второй степени, находится в 225 км к юго-западу от новошотландской столицы Галифакс. Ураган движется на северо-восток.

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