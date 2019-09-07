Брест, Белоруссия, , 22:21 — REGNUM В Белоруссии сотрудники милиции поймали гулявшего по деревне Лесково слона, сообщили 7 сентября в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, в милицию поступило сообщение о том, что в деревне Лесково Брестской области по гравийной дороге ходит слон. Рядом находился представитель цирка, который рассказал, что возле деревни у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления.

«Слон был на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища», — сообщили в пресс-службе.

Прибывшие на место сотрудники милиции помогли вернуть слона в загон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видео с двумя слонами, гуляющими во дворе жилого дома в Якутске, выложили пользователи сети в социальных сетях. Двух гигантских травоядных выгуливал по улицам жилого квартала в городе неизвестный мужчина. На видео запечатлено, как животные спокойно шествуют по двору жилого дома, не обращая никакого внимания на удивлённые возгласы зевак.

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