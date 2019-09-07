Людиново, Калужская область, , 18:02 — REGNUM 30-летняя жительница Людиновского района Калужской области незаконно «обналичила» более 160 млн рублей, скрыв от государственного контроля свыше 17 млн рублей. За свой преступный умысел предприимчивая женщина отделалась лишь условным судебным сроком наказания. Об этом 7 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

По её словам, судом установлено, что обвиняемая, действуя в составе организованной преступной группы, «обналичивала» крупные денежные суммы. С данной целью преступниками была налажена фиктивная деятельность ряда юридических лиц, в расчетах между которыми использовались поддельные платежные документы, что, в свою очередь, создавало имитацию ведения хозяйственной деятельности.

Между тем, прокуратура не согласилась со столь мягким наказанием, вынесенным судом в связи с чем, приговор был обжалован в апелляционном порядке и в законную силу пока не вступил.