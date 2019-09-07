Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM В исправительной колонии № 2 города Екатеринбурга надзорные органы организовали проверку по сообщениям в СМИ о нанесении заключёнными самим себе телесных повреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным проверки, размещённая в ряде СМИ информация о существенном количестве осуждённых, допустивших нарушение режима, не соответствует действительности.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения уголовно-исправительного законодательства как со стороны сотрудников ИК-2, так и со стороны заключённых.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге несколько осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии № 2, нанесли сами себе увечья.

Как сообщало ИА REGNUM, также проверку проводит следственное управление СКР по Свердловской области. По их данным, повреждения, которые нанесли себе осуждённые — незначительные.

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