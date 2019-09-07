Москва, , 16:00 — REGNUM Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову задержан. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

По данным полиции нападавший — уроженец Туркестана.

Другие подробности пока не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на главу ЦИК Эллу Памфилову в ее собственном доме было совершено нападение. Неизвестный мужчина в перчатках и маске пытался ударить главу ЦИК электрошокером, и несколько раз ему это удалось.