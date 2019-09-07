Оттава, , 15:53 — REGNUM Енотов в невменяемом состоянии, напоминающем алкогольное опьянение стали находить жители пригородного района Ститсвиль на юге столицы Канады города Оттавы. Об этом 7 сентября сообщает CBS News.

По рассказам местных жителей, еноты выходят, шатаясь, из лесопосадок и ложатся спать прямо на дорогах и во дворах.

По словам одной из жительниц Ститсвиля, один из зверей забрёл к ней прямо во двор. Животное едва волочило ноги, с большим трудом передвигалось и с трудом вставало. Женщина обратилась в Службу защиты животных и приехавшие специалисты забрали зверя на осмотр.

Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц пояснил, что впасть в подобное состояние животные могли, полакомившись перебродившими фруктами. Ранц посоветовал местным жителям не пытаться поить енотов кофе либо ещё как-то их отрезвлять.

Ранц дал совет оставить зверьков в покое и дать им выспаться, после чего они сами должны придти в нормальное состояние.

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