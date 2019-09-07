Солт-Лейк-Сити, США, , 15:40 — REGNUM Видео инцидента со смертельным ранением задержанного полицейскими опубликовало полицейское управление города Вест-Вэлли-Сити, расположенного в американском штате Юта. Видеозапись была выложена на канал YouTube 6 сентября.

Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в помещение департамента полиции, расположенное в здании мэрии для проведения медицинского освидетельствования на алкоголь.

Задержанный сообщил полицейским, что у него в обуви находится огнестрельное оружие, после чего снял ботинки, а после этого набросился на сотрудника полиции с целью завладеть его табельным оружием.

В какой-то момент задержанный, по словам полицейских, крепко схватился за рукоятку пистолета, после чего по нему был открыт огонь. Брейнхольт получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Задержанный скончался на месте происшествия.

В настоящее время стрелявший сотрудник полиции находится в оплачиваемом административном отпуске. Создана специальная комиссия, которая изучает все обстоятельства инцидента и после этого вынесет вердикт о правомерности применения огнестрельного оружия.

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