Белореченск, Краснодарский край, , 15:00 — REGNUM 30 700 человек остались без энергоснабжения в городе Белореченске Краснодарского края. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Отключение произошло утром 7 сентября около 08:41 мск. Как поясняется в материалах, опубликованных ведомством, произошло повреждение распределительного устройства на одной из подстанций.

Были отключены линии электропередачи 110 кВ «Белореченская тяговая —Очистные сооружения» и 110 кВ «Центральная — Северная» с отпайками (ДЗОПАО «Россети» — ПАО «Кубаньэнерго»).

Без энергоснабжения остались потребители в городе Белореченске. Общая мощность отключенных потребителей составляет 7,8 МВт.

В настоящее время на подстанции ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушении энергоснабжения в Боханском районе Иркутской области из-за удара шаровой молнии в комплектное распределительное устройство. Без света остались около трёх тысяч человек.

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