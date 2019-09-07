Гонконг, Китай, , 14:08 — REGNUM Водомётные машины направила полиция Гонконга к местам протестов. Об этом 7 сентября сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Спецтехника уже въехала на территорию гонконгского аэропорта. Здесь же дежурит большая группа полицейских в боевой готовности. К людям, собирающимся проводить акцию протеста на территории аэропорта, обратился судебный пристав. Госслужащий сообщил, что приведено в исполнение постановление, запрещающее проведение протестных акций в аэропорту.

Судебный пристав потребовал, чтобы люди, находящиеся на территории аэропорта без причины, покинули его. При этом пристав отметил, что собравшиеся на акцию протеста граждане создают помехи для работников аэропорта и если это продолжится, то подобные действия будут квалифицированы как неуважение к суду.

На подъездах к аэропорту полиция проверяет направляющиеся в воздушную гавань автомобили и автобусы, производится выборочная проверка багажа. Все подозрительные лица, которые не смогли предъявить билет либо посадочный талон, высаживаются из автобусов и направляются на дополнительную проверку.

Пассажирам рекомендовано следить за ситуацией на дорогах, ведущих в аэропорт и прибывать на свой рейс заранее. Из соображений безопасности скоростной поезд, связывающий центр Гонконга с воздушной гаванью, проезжает весь путь без промежуточных остановок.

Также отмечается, что группа людей собралась на станции метро Тунг Чунг для проведения протестной акции. Полиция потребовала собравшихся разойтись. Сотрудники полиции подняли над станцией жёлтый флаг, означающий, что территория оцеплена.

Ранее ИА REGNUM сообщал об отказе протестующих в Гонконге идти на компромисс с властями.

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