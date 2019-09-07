Берлин, , 13:13 — REGNUM Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Германии по факту пожара на судне с российско-украинским экипажем на борту, который произошёл на реке Эльба. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба посольства России в ФРГ.

Сотрудники российского ведомства пояснили, что сообщат все подробности произошедшего после поступления необходимой уточняющей информации.

В настоящее время известно, что во время пожара на грузовом судне Kelly, шедшем из Калининграда в Роттердам под флагом Мальты, находилось 13 членов экипажа, из них 11 граждан России и двое граждан Украины. Пожар произошёл, вечером 6 сентября, когда судно находилось на реке Эльбе в федеральной земле Нижняя Саксония.

При пожаре погиб один человек, сильные ожоги получили двое. Пострадавшие были госпитализированы вертолётом в больницу города Гамбурга. О гражданстве погибшего и пострадавших не сообщается.

Судно было отбуксировано в порт города Брунсбюттель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на грузовом судне с российско-украинским экипажем на борту, который произошёл в Германии на реке Эльба.

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