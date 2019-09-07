Кабул, , 13:49 — REGNUM 5 сентября официальные представители губернатора провинции Логар (столица провинции — Пули-Алам) заявили, что на территории этого региона был совершен теракт, в результате которого погибло четыре мирных жителя, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», теракт произошел на шоссе, соединяющем провинцию Логар с Кабулом, столицей Афганистана.

По словам официальных представителей губернатора провинции Логар, целью теракта, который был организован с использованием установленной на дороге бомбы, была колонна автомобильного транспорта Национальной армии Афганистана, однако в результате взрыва пострадали мирные жители, среди солдат Национальной армии жертв нет.

В результате теракта повреждения различной степени также получили четыре транспортных средства, принадлежащие мирным жителям.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку теракта на территории провинции Логар.