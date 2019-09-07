Тегеран, , 12:21 — REGNUM Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива. Об этом 7 сентября сообщает телеканал Press TV.

По данным телеканала, все 12 задержанных членов экипажа — филиппинцы. Грузовое судно перевозило около 283 тысяч литров контрабандного топлива. Всем членам экипажа предъявлено обвинение в нарушении законов Ирана.

Стоит отметить, что береговая охрана Ирана достаточно часто в последнее время задерживает в водах Персидского залива иностранных контрабандистов и рыболовецкие суда, промышляющие незаконной ловлей рыбы.

Так 19 июля в Ормузском проливе был задержан британский танкер Stena Impero за нарушение норм международного морского права.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении властями Ирана семерых членов экипажа судна Stena Impero. Среди них были пятеро граждан Индии, один гражданин Латвии и один гражданин России. Остальные 18 членов экипажа остались на танкере, чтобы обеспечить его обслуживание в случае выхода в море.

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