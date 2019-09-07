Улан-Удэ, , 11:29 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля МВД с легковым автомобилем на автотрассе в Бурятии. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17:00 по местному времени (12:00 мск) 6 сентября на автодороге Иволгинск — Каленово. По предварительным данным, водитель служебного автомобиля МВД не предоставил преимущество легковому автомобилю Toyota Aristo под управлением мужчины 48 лет. В результате несоблюдения ПДД сотрудником МВД произошло столкновение двух автомобилей.

В результате ДТП были госпитализированы двое сотрудников полиции, а также водитель и 59-летний пассажир Toyota Aristo.

В региональном ведомстве пояснили, что сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей. По результатам пройденного полицейскими медицинского освидетельствования алкоголя в их крови обнаружено не было.

По факту аварии начат проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, в результате которого из-за наезда автомобиля пострадала женщина-пешеход. По предварительным данным, за рулём автомобиля находился чиновник администрации Ирбитского муниципального округа.

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