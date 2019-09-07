Красногорск, , 11:14 — REGNUM 85 человек были эвакуированы из центральной районной больницы в городском округе Луховицы Московской области из-за короткого замыкания. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Короткое замыкание, вызвавшее возгорание, произошло в электрощитовой в городской центральной больнице на улице Мира в городе Луховицы. Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по региону в 06:25 мск.

Площадь возгорания составила четыре кв. метра. К тушению пожара привлекались 13 единиц техник и 46 человек.

Из здания в целях безопасности были эвакуированы 85 человек. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время пожар ликвидирован.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Алатауском районе Алма-Аты, последствия которого спасатели ликвидируют уже второй день. Площадь пожара составила 2,2 тысячи кв. метров.

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