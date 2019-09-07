Алма-Ата, Казахстан, , 10:38 — REGNUM Спасатели продолжают проливку тлеющих очагов и разбор конструкций и материалов на складских помещениях в районе рынка в Алатауском районе Алма-Аты, сообщает 7 сентября издание Tengrinews со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на месте пожара остались четыре единицы спецтехники и 30 человек личного состава департамента по ЧС, которые продолжают контролировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября на складе в Алма-Ате произошел крупный пожар, для тушения которого были привлечены два вертолета, 64 сотрудника личного состава, 20 единиц техники, 45 сотрудников и 13 единиц техники департамента полиции Алма-Аты. Площадь пожара составила 2,2 тыс. кв. метров.

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