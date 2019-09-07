Ханой, , 09:32 — REGNUM Туричт из России утонул во время купания на пляже во вьетнамском городе-курорте Муйне на юге страны. Об этом 7 сентября сообщил портал VnExpress.

По предварительной информации, Александр Колосков 46 лет отправился купаться на пляж, несмотря на предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Тело мужчины было обнаружено в 100 метрах от берега и извлечено из воды спасателями.

Погибшего опознала супруга, которая не пошла с ним на пляж, а осталась в гостинице. По данным департамента культуры, спорта и туризма провинции Биньтхуан, в которой расположен курорт Муйне, супружеская пара намеревалась пробыть на курорте со 2 по 13 сентября.

Власти провинции уже связались с посольством России во Вьетнаме для дальнейших действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запросе российским посольством в США информации о гибели граждански России во время пожара на туристической лодке в Калифорнии.

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