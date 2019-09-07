Сидней, Австралия, , 09:28 — REGNUM В Австралии потерпел крушение частный вертолёт на борту которого находилось пять человек. Об этом 7 сентября сообщает газета The Australian.

По данным издания, вертолёт исчез с экранов радаров 6 сентября в 18:30 по местному времени (11:30 мск) возле бухты Анна-бэй, расположенной севернее города Ньюкасла.

Обломки воздушного судна были обнаружен утром 7 сентября, в настоящее время ведутся поиски пилота и пассажиров. По предварительной версии, выживших в авиакатастрофе нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 31 августа, в Подмосковье вертолет упал в Клязьминское водохранилище, зацепившись за провода линий электропередач. Оба находящихся на борту человека погибли.