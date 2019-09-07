Лондон, , 08:45 — REGNUM В Великобритании водитель избежал тюремного заключения после смертельной аварии, в которй погибла женщина, 6 сентября пишет Daily Mail.

Лишение прав на 3 года, 200 часов исправительных работ и 320 фунтов штрафа присудили жителю Брадфорда литовского происхождения Эдвинасу Гилиусу за ДТП, в котором погибла 58-летняя Джанет Кавуд.

По словам Гилиуса, он ехал за рулем своей машины, когда прямо перед его лицом на паутине спустился паук. Он попытался отбиться от него, отвлекся от дороги, потерял управление и врезался в фонарный столб. От сильного удара осветительный прибор сломался и упал на голову женщине, когда та ждала зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу.

Джанет Кавуд доставили в больницу с серьезными травами головного мозга, связанными с переломом основания черепа, 13 дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Свою вину Эдвинас Гилиус полностью признал.