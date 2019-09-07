Казань, , 08:47 — REGNUM В очереди к педиатру в одной из детских поликлиник города Набережные Челны произошла драка между посетителями, видеозапись произошедшего 7 сентября размещена в одной из челнинских пабликов в социальных сетях.

На заснятых кадрах видно, что одна из женщин пытается вытолкнуть из кабинета педиатра пенсионерку, которая, очевидно, сделала попытку пройти ко врачу, несмотря на то, что её внук не является прикреплённым к данному участку.

При этом другие посетительницы детской поликлиники пытались заступиться за пожилую женщину и просили оставить её в покое, и пропустить на прием ко врачу. Однако выталкивающая мать не успокаивалась и к ней подключилась ещё одна из женщин из очереди.

Также очевидцы просили вмешаться в происходящее, находящихся здесь же мужчин, однако те предпочли не ввязываться в конфликт. Все происходило на глазах у детей.