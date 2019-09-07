Берлин, , 08:36 — REGNUM Со дна Балтийского моря бесследно исчезла немецкая подводная обсерватория, которая использовалась для сбора научных данных. Об этом сообщается на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Автоматическая станция была установлена в декабре 2016 года в прибрежной зоне Германии, где запрещено судоходство. Стоимость станции составляет 300 тыс. евро (около 22 млн рублей)

21 августа с обсерваторией была потеряна связь. К станции были направлены дайверы. На дне они обнаружили остатки порванного кабеля для передачи данных — самой станции не было.

Никакие подводные течения или морские животные станцию унеси не могли, так как она была прикреплена ко дну тяжелыми блоками общим весом 740 кг.

Местная полиция занялась расследованием этого странного дела.

https://twitter.com/animalculum/status/1169964139063717888