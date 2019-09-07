Исулан, , 08:16 — REGNUM Не менее четырех человек получили ранение из-за взрыва самодельного взрывного устройства, произошедшего на рынке города Исулан, который является столицей южной провинции Филиппин Султан Кударат. Об этом 7 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Также сообщается, что подрыв самодельного устройство произошёл примерно в 7:00 по местному времени (2:00 мск) возле местного рынка, расположенного недалеко от автотрассы национального значения. Взрывом разметало припаркованные мотоциклы, не менее четырех человек получили ранения. Одним из них стал полицейский, который регулировал у рынка дорожное движение.

Местными правоохранительными органами начато расследование произошедшего, на данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.