Ирбит, Свердловская область, , 06:24 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-пешеход. Инцидент произошёл в Ирбите на перекрёстке улиц Молодой Гвардии и Советской, в тот момент, когда пострадавшая переходила дорогу на зелёный свет сигнала светофора.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По информации интернет-газеты Znak, за рулём автомобиля «Тойота», находился чиновник администрации Ирбитского муниципального округа, ранее служивший в органах полиции.

ДТП произошло 6 сентября. По предварительным данным, автомобиль «Тойота» на большой скорости пересекал перекрёсток на красный свет и сбил 35-летнюю женщину, которую отбросило на несколько метров. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.