Манила, , 05:20 — REGNUM Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.

Исулан, Филиппины (сс) PeterParker22

Полиция сообщает, что напротив рынка в Исулане сработало самодельное взрывное устройство.

«Злоумышленник установил бомбу на парковке для мотоциклов напротив рынка», — заявил глава местной полиции.

Других подробностей происшествия в настоящее время не сообщается. На месте взрыва работают полицейские и службы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в мечети города Замбоанга на Филиппинах произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека, еще четверо были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с терактами