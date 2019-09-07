Берлин, , 01:38 — REGNUM Маленький ребёнок оказался среди погибших при наезде автомобиля на пешеходов в районе Митте (Берлин), пишет Berliner Morgenpost..

Уточняется, что два человека получили травмы, четверо погибли, причём среди погибших был ребёнок трёх-четырёх лет.

Напомним, инцидент на пересечении Инвалиденштрассе и Аккерштрассе в Митте произошёл вечером 6 августа. Porsche въехал на тротуар на большой скорости и сбил людей.

Водитель также пострадал и сейчас находится в больнице. Причина ДТП пока не установлена.

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