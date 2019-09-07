Сакраменто, США, , 09:01 — REGNUM 18 из 34 останков жертв опознаны полицией после пожара на туристической лодке в американском штате Калифорния. Об этом 6 сентября сообщил журналистам шериф калифорнийского округа Санта-Барбара Билл Браун.

Браун пояснил, что по анализу ДНК были опознаны 18 жертв пожара, в девяти случаях были оповещены родственники погибших.

Были названы имена и годы рождения девяти жертв пожара. Погибшим было от 26 до 62 лет, восемь из них проживали в Калифорнии, один в штате Теннеси.

Шериф заявил, что имена остальных погибших будут названы после оповещения их родных. Полиция приняла решение не оповещать родственников жертв пожара по телефону, несмотря на то, что они проживают в разных концах страны, а некоторые — за рубежом.

По словам Брауна, на утро 6 сентября был установлен контакт со всеми родственниками 34 погибших во время пожара на лодке. Шериф отметил, что идентификация жертв трагедии вызвала затруднения из-за того, что вся документация находилась у совладелицы компании, арендовавшей судно для экскурсий. Эта женщина была на борту лодки и также погибла во время пожара.

Представитель полиции сообщил, что вскрытие тел погибших не планируется, так как, по предварительным данным, все они погибли от отравления угарным газом. Расследование обстоятельств и причин трагедии продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках последней жертвы пожара на туристической яхте в Калифорнии.

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