Екатеринбург, , 06:42 — REGNUM Депутат екатеринбургской городской думы Сергей Мелёхин («Единая Россия») госпитализирован. Об этом сообщает Ura.ru.

Скорая медицинская помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации агентства, парламентарий находится в ГКБ № 14 в Екатеринбурге. Избранника уже перевели из реанимации. Состояние Мелёхина улучшилось, ему уже можно есть диетические продукты.

Напомним, Сергёй Мелёхин стал депутатом гордумы уже третий срок подряд. В местных СМИ парламентария относят к депутатской группе, которая может быть связана с рынком «Таганский ряд».

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