Луганск, , 20:57 — REGNUM Два человека пострадали в результате пожара в здании министерства юстиции Луганской Народной Республики в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР..

Пожар в здании министерства юстиции ЛНР Пресс-служба МЧС ЛНР

По информации ведомства, около 15:00 на нескольких этажах здания возникло сильное задымление. Прибывшие на место пожарные выявили очаг возгорания в одном из кабинетов на четвёртом этаже.

Отмечается, что все сотрудники министерства самостоятельно вышли на улицу, двое из них получили лёгкую степень отравления продуктами горения.

В течение 40 минут возгорания было ликвидировано, при этом огонь успел уничтожить комнату на площади 12 квадратных метров. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.