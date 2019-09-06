Казань, , 20:26 — REGNUM 18-летний житель Татарии задержан за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в таможне республики..

В отделении почтовой связи молодой человек получил посылку из Белоруссии, после чего его сразу задержали. Согласно заключения эксперта препарат Danabol содержит в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон), препарат Strombafort содержит в своем составе сильнодействующее вещество станозолол, которые включены в список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ и других статей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.226.1 УК РФ («Конрабанда сильнодействующих веществ»). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом.

Отметим, препарат Danabol получил широкую известность как допинг, применяемый в спортивной медицине для увеличения мышечной массы. Препарат Strombafort — один из широко применявшихся стероидных допинг-препаратов. Его прием в основном приводит не к набору мышечной массы, а к рельефности основных мышц.