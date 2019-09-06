Сыктывкар, , 20:22 — REGNUM Расследование уголовного дела об убийстве женщины, совершённом в 2009 году, завершила полиция города Сыктывкара. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Республике Коми..

Преступление было совершено в ноябре 2009 года. По данным следствия, злоумышленник напал на женщину на улице Морозова в Сыктывкаре и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки, похитив мобильный телефон и деньги, после чего скрылся.

Потерпевшая скончалась на месте от потери крови. Установить личность человека, совершившего злодеяние, не представлялось возможным, расследование по делу было остановлено.

Спустя десять лет личность злоумышленника удалось установить по так называемому почерку преступника. Следователи обратили внимание на сходство дел осуждённого, который отбывал наказание за разбойные нападения на женщин, совершённые им в 2014 и 2016 годах.

Подозреваемый сознался в совершении преступления, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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