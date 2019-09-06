Ижевск, , 20:02 — REGNUM В Удмуртии с начала года за медицинской помощью в связи с укусом гадюки обратились 12 человек. Об этом заявил начальник отдела государственного надзора минприроды республики Алексей Останин..

По его словам, змеи активизировались в связи с затоплением их традиционных мест обитания, вынужденные искать сухие территории. Низкие температуры воздуха заставляют рептилий отправляться на поиски пищи. Яд гадюки не смертелен, однако может обернуться серьезными последствиями, руки и ноги пострадавшего теряют подвижность из-за воспалений, сообщает «ГТРК Удмуртия». Медики рекомендуют незамедлительно обращаться за помощь и не пытаться дезактивировать яд самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Челябинской области от укуса гадюки мужчина скончался.

Инцидент произошёл в Сосновском районе. Местный житель был укушен змеёй в руку. После этого он убил змею. В больнице его поместили в реанимацию. Спустя некоторое время он скончался, поскольку в больнице не оказалось необходимой сыворотки.