Рязань, , 20:00 — REGNUM 23-летний житель Рязани за продажу своего смартфона получил две фальшивые банкноты по пять тысяч рублей. Объявление о продаже он разместил в интернете, покупатели пришли на встречу в один из супермаркетов города и расплатились с продавцом подозрительными купюрами. Рязанец сам обратился в полицию и рассказал о случившемся, сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального УМВД..

Правоохранители при помощи камер системы «Безопасный город» выследили подозреваемых, установили госномер автомобиля, на котором передвигались покупатели. Ориентировку на розыск машины и злоумышленников разослали в соседние регионы. Как оказалось, ВАЗ-2110 двигался в сторону Пензенской области, при содействии коллег автомобиль остановили. При досмотре легковушки оперативники обнаружили 10 банкнот номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки. В машине находились двое 22-летних жителей Оренбургской области.

Следователи выяснили, что мужчины приобрели фальшивки через интернет в Москве в тайнике-закладке. Полицейские установили причастность мужчин к ещё нескольким фактам сбыта подделок, как на территории Рязанской области, так и в других регионах России. Подозреваемых арестовали, возбуждено уголовное дело.