Белгород, , 19:56 — REGNUM Житель Белгорода продал иностранцу деталь от военного самолёта и пытался контрабандой вывезти её из страны. Действия мужчины подпадают под статью «Приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭс продукции военного назначения». 38-летний местный житель предстал перед судом, сообщили 6 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры..

В суде установили, что в феврале 2019 года мужчина продал иностранному гражданину за 850 тысяч рублей отдельное оборудование, предназначенное для установки на двигатель военного самолёта. Эта деталь являлась продукцией военного назначения. Подсудимый собирался незаконно вывезти механизм через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭс. Сделка сорвалась, поскольку белгородца задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор пока в законную силу не вступил.