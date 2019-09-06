Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 19:43 — REGNUM На Ямале подросток, выдавая себя за девушку в сети, выманил у мужчин около 100 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО..

В полицию 29 августа 2019 года поступило заявление от гражданина о том, что некая девушка ввела его в заблуждение и он перевёл ей 62 500 рублей. Аналогичное заявление поступило 3 сентября от другого потерпевшего, который перевёл незнакомке 36 600 рублей.

Общение со злоумышленницей было виртуальным. Как выяснилось позже, страница девушки оказалась фейковой и диалог с мужчиной вёл 16-летний школьник из Нового Уренгоя.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»). Подросток признал вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.