Улан-Удэ, , 20:23 — REGNUM Водитель, повредивший ограждение мемориала погибшим воинам в Улан-Удэ задержан сотрудниками полиции. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД Бурятии..

Инцидент произошёл около 02:00 по местному времени на улице Бабушкина в Улан-Удэ. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Toyota Aristo, не справившись с управлением, въехал в ограждение мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. После совершённого им наезда водитель покинул место ДТП.

Повреждения были обнаружены утром 6 сентября. Было сломано ограждение памятника с двух сторон, пять заграждений в виде железных столбиков и чугунная скамья. Сам мемориал не пострадал.

Водитель задержан, в отношении него составлены административные протоколы по статьям о повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений и о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Ему грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей, а также водителя могут лишить права на управление автомобилем на срок от года до полутора или арестовать на срок до 15 суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске вандала, повредившего мемориал участникам Великой Отечественной войны в Улан-Удэ.

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