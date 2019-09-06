Нижний Новгород, , 19:23 — REGNUM В Нижегородский районный суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении начальника отдела технической политики, регулирования продовольственного рынка и мониторинга цен и бывшего замглавы минсельхоза региона по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах»). Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год чиновники сельскохозяйственного ведомства обманывали участников сельскохозяйственных выставок, которые получили название АгроФест, собирая с них средства на участие в мероприятиях. Причем все выставки проводились за счет средств областного бюджета. Стоимость участия для сельхозпроизводителей варьировалась в зависимости от платежеспособности и составляла от 5 до 75 тыс. рублей.

Общий ущерб от деятельности представителей минсельхоза составил более 2,5 млн рублей.

По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, обвиняемый замглавы министерства уже год не работает в ведомстве, сообщает «Нижний сейчас».

"Ему сразу предложили уволиться. В минсельхозе не будут терпеть подобных махинаций. Таким людям у нас не место», — заключил глава министерства.