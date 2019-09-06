Томск, , 19:08 — REGNUM Расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества в отношении 16-летнего подростка завершили дознаватели города Томска. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошёл в июне текущего года. Подросток ударил по капоту автомобиль, переехавший его щенка, который гулял без поводка.

По словам мальчика, в момент происшествия он был в гараже, когда услышал визг собаки и, выбежав, увидел машину, стоявшую колесом на щенке. Подросток, по его словам, в отчаянии ударил по капоту автомобиля, чтобы тот съехал с собаки. При этом на капоте осталась вмятина.

Через некоторое время подросток и его родители узнали, что водитель повреждённого автомобиля подал на мальчика в суд и требует возмещения ущерба. Материальный ущерб был оценён в 14 тысяч рублей. Мирным путём решить возникший конфликт не удалось.

Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. По данной статье законом предусмотрено наказание от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Дело направлено в суд.

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