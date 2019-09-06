Миасс, Челябинская область, 6 сентября 2019, 18:45 — REGNUM В челябинском Миассе следователи выясняют обстоятельства гибели двоих граждан — родителей семилетнего и девятилетнего мальчика. Их тела утром 29 августа обнаружил старший сын, сообщает областное управление СКР.
Трагедия произошла в частном доме. Мальчик позвонил своей бабушке, и она вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть супругов.
Как следует из медзаключения, родители детей отравились наркотическим веществом. Идёт доследственная проверка. Дети пока переданы родственникам.