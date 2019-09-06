Воронеж, , 18:40 — REGNUM Житель Воронежа напал на медсестру из приехавшей к нему по вызову бригады скорой медицинской помощи. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

Инцидент произошёл вечером 4 сентября. В 21:41 по местному времени в службу скорой помощи Воронежа поступил вызов о повышенной температуре у молодой женщины. Вызов был отнесён к категории «неотложных» со сроком ожидания не более двух часов, его передали бригаде подстанции скорой медицинской помощи Советского района.

Бригада медиков прибыла на место вызова в 22:51 по местному времени. Фельдшера и медсестру встретил мужчина, который начал оскорблять медиков, а затем попытался втащить в квартиру медсестру и повредил ей руку.

На место происшествия была вызвана полиция, но даже приезд полицейских не остановил мужчину от выкрикивания оскорблений в адрес медиков. На мужчину было написано заявление по факту нападения, пострадавшая медсестра была доставлена в больницу.

По данным департамента здравоохранения, в Воронеже практически каждый год фиксируется в среднем три случая нападения на медиков. В текущем году с января произошло уже три таких нападения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении пациента на медсестру в одной из районных больниц в Воронежской области.

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