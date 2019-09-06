Воркута, Коми, , 17:56 — REGNUM На шахте «Комсомольская» в Воркуте вагонеткой придавило двоих горнорабочих. Один из пострадавших скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Коми.

К месту происшествия были стянуты спасательные службы, пострадавших доставили на поверхность, а затем госпитализировали. Травмы одного из шахтеров оказались несовместимыми с жизнью.

По факту случившегося следователи назначили проверку. Шахта продолжает работу в обычном режиме, эвакуация горняков не потребовалась.