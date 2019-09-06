Курск, , 17:37 — REGNUM В Курской области возбуждено уголовное дело по факту хищения древесины в Золотухинском районе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

ПАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго» расчищало охранную зону высоковольтной линии. Для этого в качестве подрядчиков компания привлекла ООО «Оборона» и ООО «ЭнергоРемСтрой». Фирмы должны были вырубить деревья, убрать кустарники и мелколесье, очистить территорию от остатков древесины, вывезти срубленные деревья.

На протяжении 1,5 км полезащитной лесополосы в 70 метрах от границы урочища «Шестопаловская роща» Свободинского участкового лесничества нашли только остатки вырубленных деревьев. Топливные дрова объёмом 205 кубических метров и круглый лесоматериал объёмом 187 кубометров, стоимость которых составила более 250 тысяч рублей, пропали. По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.