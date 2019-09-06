Курск, , 17:25 — REGNUM В Курске проводится проверка по заявлению жительницы Курска, которая опубликовала видео, на котором собака породы питбультерьер, которую выгуливал хозяин, душила кота. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Курской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они нашли владельца собаки и опросили свидетелей. В настоящее время назначено проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Пока владельца собаки могут привлечь к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Однако видео разошлось по соцсетям, и пользователи требуют наказать хозяина собаки за жестокое обращение с животными.