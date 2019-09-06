Липецк, , 17:17 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело о брошенном новорождённом младенце, которого нашли в лесопосадке в посёлке Тракторостроителей, сообщил портал Gorod48.

Дорога в лесу Александр Комаров © ИА REGNUM

Ребёнок находится в областной детской больнице. Полиция разыскивает его мать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, младенца нашли прохожие в лесополосе на улице Коммунистической микрорайона Липецкого тракторного завода. Ребёнок был обвит пуповиной. Он родился здоровым, его жизни ничего не угрожает.

Читайте ранее в этом сюжете: В липецком лесу нашли брошенного младенца