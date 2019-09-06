Уилмингтон, США, , 17:47 — REGNUM Ураган «Дориан», ослабевший до первой категории по шкале Саффира — Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина. Об этом 6 сентября сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, ураган достиг побережья штата в 08:35 по времени Восточного побережья США (15:35 мск). Скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 км/ч. При этом ветер сопровождается сильными ливнями, которые могут вызвать наводнения и оползни.

Центр урагана находится в районе мыса Хаттерас — крайней юго-восточной точке Северной Америки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ослабевании урагана «Дориан» с пятой до первой, до «минимальной», категории по шкале Саффира — Симпсона.

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