Тюмень, , 17:08 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту погребения ветерана в полиэтиленовом пакете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, прокурорская проверка пансионата для ветеранов войны и труда в Тюмени установила, что тело 91-летней труженицы тыла в связи с отсутствием родственников передали муниципальному предприятию «Некрополь». Представители пансионата при передаче тела усопшей не участвовали и не оплатили услуги по его подготовке к погребению, хотя деньги у социального учреждения на эти цели имелись. В итоге женщину похоронили в чёрном полиэтиленовом мешке.

По итогам прокурорской проверки директор пансионата был уволен. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени уволен директор пансионата за похороны ветерана в мусорном мешке