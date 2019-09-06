Задонск, Липецкая область, , 17:03 — REGNUM В Липецкой области проводится доследственная проверка о травмировании годовалого ребёнка, который упал с кровати, оставшись без присмотра родителей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

По предварительным данным, в Задонском районе родители оставили девочку под присмотром старшего брата и сестёр, а сами вышли на улицу. В из отсутствие годовалая девочка упала с кровати. Её состояние ухудшилось, и родители вызвали скорую помощь. С ушибом головного мозга ребёнка госпитализировали. Её состояние оценивается как стабильно-тяжёлое.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.