Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:57 — REGNUM В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры». Как сообщает информационный портал Е1, ребёнок достал ключи от машины из шкафа и решил отправиться на нём в школу.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, во время выезда «Лады» с парковки произошло столкновение с Mitsubishi. Управлявшая иномаркой женщина имеет одиннадцатилетний стаж вождения, ранее за нарушения правил дорожного движения не привлекалась и в момент аварии была трезва.

Отметим, что ребёнок считается трудным и ранее состоял на учёте в подразделении полиции по делам несовершеннолетних. В отношении родителей составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Напомним, что ранее в Свердловской области по вине несовершеннолетних водителей уже происходили ДТП. Так 21 августа в посёлке Сагра 14-летний подросток на мотоцикле сбил женщину.