Уфа, , 16:39 — REGNUM Семь человек в Башкирии госпитализированы в связи с отравлением грибами. Трое из пострадавших — дети, говорится в сообщении минздрава республики.

Бледная поганка

Инцидент произошел в Дуванском районе республики. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По информации администрации района, все пострадавшие отравились пирогом с грибами, которые собирала 62-летняя женщина. Предположительно, в собранные грибы попала бледная поганка, сообщает портал Ufa-1. Изначально все отравившиеся были госпитализированы в реанимационное отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, многие регионы России, особенно в Поволжье, первую половину августа страдали от обильных дождей. Дождливая погода способствует накоплению в грибах радиоактивного цезия. Содержание кадмия, радия, свинца, меди, цинка и других тяжелых металлов в грибах во время дождей в десятки и в сотни раз выше, чем в почве.