Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Гражданин России был арестован сотрудниками полиции и ФСБ России на российско-эстонской границе по подозрению в контрабанде около 63 кг гашиша. Об этом 6 сентября сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Арест подозреваемого произошёл после пересечения им государственной границы РФ в пункте пропуска «Ивангород». В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль марки Cadillac, которым управлял 46-летний житель Санкт-Петербурга.

В результате осмотра машины в специально оборудованных тайниках было обнаружено 110 брикетов, содержащих, в общей сложности, около 63 килограммов гашиша.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ. В отношении подозреваемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии в Новой Зеландии более полутонны метамфетамина. Наркотическое вещество было обнаружено внутри партии электродвигателей, прибывших из Таиланда.

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