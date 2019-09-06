Воронеж, , 16:28 — REGNUM В Воронеже на бригаду скорой помощи, прибывшую по вызову, совершено нападение, сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл 4 сентября в Советском районе областного центра. Около 21:41 диспетчеру поступил вызов в связи с высокой температурой у молодой женщины. Вызов, отнесенный к категории «в неотложной форме» (срок ожидания не более двух часов) был передан бригаде подстанции Советского района. Когда спустя час с небольшим фельдшер и медсестра прибыли по адресу, дверь медикам открыл мужчина: сначала он оскорбил медработников, а затем толкнул и ударил медсестру. Медсестра была госпитализирована. По факту нападения написано заявление в полицию.

По данным департамента, с начала 2019 года произошло уже три нападения на сотрудников воронежской службы скорой медицинской помощи. Так, 20 августа прохожие вызвали скорую женщине, которая лежала на скамейке. Когда медики прибыли, то пациентка ударила фельдшера и порвала ей одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении пациента одной из воронежских больниц, который избил медицинскую сестру.

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