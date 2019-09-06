Ульяновск, , 16:03 — REGNUM В Ульяновской области за сутки сразу несколько человек стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков. Схема во всех случаях была одинаковой, звонили из Москвы и Московской области, сообщает МВД по региону.

5 сентября несколько жителей попали на уловки мошенников, лишившись в общей сложности более 125 тысяч рублей. В полиции отмечают, что во всех случаях аферисты использовали одинаковую схему: они под видом сотрудников банков узнавали реквизиты или убеждали пострадавших произвести переводы денежных средств на безопасные счета. Мошенники убеждали, что иначе возможен несанкционированный доступ к карте и взлом. В результате житель Ленинского района Ульяновска лишился 65 тыс. рублей, двое жителей Засвияжского района Ульяновска — свыше 47 тысяч рублей, а жительница рабочего посёлка Ишеевка — 13 тысяч.

Предварительно установлено, что звонили с номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области.

Правоохранители призывают жителей Ульяновской области не сообщать «никому, даже сотрудникам банка», пароли и коды доступа от банковских карт. Для проверки информации о блокировании карт следует обращаться в клиентскую службу поддержки банка, номер которой указан на обратной стороне карты.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один житель Ульяновска стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками газовой службы. Под предлогом установки датчиков для определения утечки газа они зашли в квартиру, откуда было похищено 40 тыс. рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.